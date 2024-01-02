نائب يطالب بتفعيل لجان تنفيذ قرار ضبط الأسعار بالأسواق في المحافظات

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار وذلك لمدة 6 أشهر مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية متابعة عمل لجان ضبط الأسعار.

كما أشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بإعلان الحكومة عن السلع الرئيسية التى تمس حياة المواطن والتى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" مؤكداً أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.

وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه المتاجرة فى قوت الشعب لضبط الأسعار

كما أشاد النائب خالد طنطاوى بحرص الحكومة على اقرار آليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع والمتابعة بصورة أسبوعية للتنفيذ على أرض الواقع وتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات لأخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق مع عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .

مؤكداً أهمية الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين.

وناشد النائب خالد طنطاوى من المواطنين المشاركة بصورة إيجابية عندما يكشف أى حالة وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة فعليه إبلاغ الجهات المختصة لسرعة التدخل وضبط المخالفين خاصة هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار .