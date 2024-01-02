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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول سابق: مصر تتقدم بشكل ملحوظ في مجال الاستزراع السمكي| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد خالد أحمد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، أن مصر تتقدم بشكل ملحوظ في مجال الاستزراع السمكي، لافتًا إلى أن البحيرات الشمالية حظيت باهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية.

وأضاف “السيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية اهتمت بالمسطحات المائية وذلك لتعظيم إنتاجها من الإنتاج السمكي.
 

وأشار خالد أحمد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، إلى أنه  تم وضع خطة مقسمة لعدة مراحل لتشمل كافة البحيرات المصرية لتعزيز الإنتاج منها، مؤكدًا أن هذه المراحل متصلة.

الثروة السمكية مصر الاستزراع السمكى المسطحات المائية البحيرات المصرية

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