حركة فتح: جيش الاحتلال يرتكب إجراما في قطاع غزة

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إجراما في قطاع غزة يرتكز على القتل والتجويع والحصار.

وأضاف نزال، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تسعى وتبحث للفلسطينيين عن شكل يناسبها؛ لكي يحكموا به أنفسهم، سواء بإطار عشائري أو شخصيات مستوردة أو كيانات ممسوخة أو ترتيبات على شكل تفاهمات، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تعترف للشعب الفلسطيني بحق أن يتكلم باسم نفسه أو أن يختار ممثليه بنفسه أو أن يستند على السلطة الوطنية القائمة والتي تمثله.

وتابع أن إسرائيل لا تريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ صبغة وطنية، وتريد إدارة لغزة معقمة من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال وبالدولة الفلسطينية، وكثيرا ما راهنت على من هو غير مؤهل.