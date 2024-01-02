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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: تنفيذ 10269 مشروعا بتكلفة 2,7 مليار جنيه خلال 2023

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه الوزارة اتخذت خطوات هامة وفعالة في عام 2023 لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ذراعيها التمويلين صندوق التنمية المحلية والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية ( مشروعك ).

ولفت وزير التنمية المحلية ، إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى وهام فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومى للدولة،وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة بمختلف محافظات الجمهورية ، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوى لرفع مستوي معيشة المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أنه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023 إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها  1955 مشروع بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل عدد 2000 مشروع متناهى الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج "  مشروعك " حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2023  10269 مشروع بتكلفة قدرها  2,7 مليار جنيه حققت حوالى  149 ألف فرصة عمل ، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل تنفيذ عدد من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليار جنيه.

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