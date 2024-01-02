برلماني: إنتاج الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقة التقليدية يحد من التلوث البيئي

قال النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب ان المتغيرات العالمية تؤثر بشكل كبير على سوق الطاقة العالمي، لافتا أن معظم الدول بدأت تنظر إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقة التقليدية، خاصة أن استخدام الهيدروجين الأخضر يحد من التلوث البيئي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الي أن الهيدروجين الأخضر يستخدم في الكثير من الأنشطة الصناعية وفي وسائل النقل، موضحا أن الدولة المصرية دخلت مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتستهدف إنتاجه بكميات كبيرة بحلول عام 2030.

وأشار النائب محمد أبو هميلة، إلى أن الكثير من المتخصصين أكدوا أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته تعتبر منجم ذهب لمصر.

وقدم النائب محمد أبو هميلة، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ومن جانبه ثمن النائب شريف الورداني ، عضو مجلس النواب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية مقاليد الحكم، بملف الاستثمار وجذب المستثمرين بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلي دعوة الرئيس لأهمية توطين صناعة الهيدروجين في مصر، لاسيما وما تنعم به البلاد من مصادر طاقة متجددة.