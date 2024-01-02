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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بلوك شتوي أنيق | شاهد

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

خطفت الفنانة سلمي أبو ضيف، أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سلمي أبو ضيف ، في الصور بإطلالة شتويه، حيث ارتدت جاكت طويل اسود، و اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع بشرتها.

 

تعيش الفنانة سلمى أبو ضيف، حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث تخوض تجربة فيلمين جديدين،بعدماحصلت مؤخرًا على جائزة أفضل وجه سينمائي صاعد ضمن جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.  

وتواصل الفنانة سلمى أبو ضيف، حاليًا، تصوير فيلمها "ليه تعيشها لوحدك"، بجانب عدد من الفنانين ومن بينهم خالد الصاوي، شريف منير، محمد رضوان وغيرهم، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبدالعزيز وللمخرج حسام الجوهري. 

 كما انضمت الفنانة سلمى أبو ضيف لفيلم "أنف وثلاث عيون" الجزء الثاني، والذي يُعرض بعد الجزء الأول بـ51 عامًا،وهو تجربة مختلفة بسبب قيمة العمل نفسها، والعمل مأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس، وحقق الجزء الأول منهنجاحًا كبيرًا حين عُرض في السبعينيات، وهو بطولة محمود ياسين وميرفت أمين ونجلاء فتحي وغيرهم من الفنانين. 

 ومن المقرر أن تبدأ سلمى أبو ضيف تصوير "أنف وثلاث عيون" الجزء الجديد في الفترة القليلة المُقبلة، ويشارك فيه عددًامن الأبطالأبرزهم ظافر العابدين، صبا مبارك، دينا الشربيني، والعمل من إخراج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريووحوار وائلحمدي. 

 يذكر أن سلمى أبو ضيف، حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن مهرجان "القاهرة للدراما"، عن مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض ضمن أعمال الموسم الرمضاني السابق 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا لأنه قدم حكاية الإمام الشافعي، وضم عدد من الفنانين ومنهم خالد النبوي، نضال الشافعي، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين،وهو منإخراج الليث حجو.

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