فنون تطبيقية حلوان تعلن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول مع مراعاة الأعياد

بدأت كليات جامعة حلوان، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرحت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بأن الامتحانات الخاصة بالكلية بدأت يوم ٣٠ ديسمبر الماضي ومن المقرر ان تنتهي نهاية يناير ٢٠٢٤.

وأشارت إلي أن اختبارات منتصف العام الدراسى متداخلة بين المقررات الدراسية والعملية وفقا لكل فرقة دراسية وعلى حسب طبيعة المواد، موضحة أن ذلك يهدف إلى تقليل الضغط في قاعات الامتحانات ومنع الزحام داخل الكلية.

وأوضحت عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أنه تم مراعاة اجازات الأعياد للأخوة الأقباط عند وضع جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول بحيث تكون هذه الأيام اجازة من الكلية و الامتحانات.

على جانب آخر تنظم كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي الـ21 والدولي الـ4 تحت عنوان : تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، في الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2024.

تعقد فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، والدكتور خالد مالك، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر.

ويتناول المؤتمر مناقشة علمية لقضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقاً لرؤية "مصر 2030" ومستهدفاتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم ومؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية ومدى تحقيقها لمبدأ التكامل وإتاحتها للبرامج البينية لتلبية احتياجات سوق العمل، مع قياس وتحليل تأثيرات وتداعيات تحولات التعليم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، وانعكاساتها على السياسات التعليمية، بجانب العمل على توجيه البحث العلمي التربوي نحو إعداد جيل من الباحثين والدارسين، ممن لديهم القدرة على ابتكار آليات تواصل جديدة عبر توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئات التعليم والتعلم الإلكترونية.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور متمثلة فى سياسات وخطط إعداد معلم المستقبل فى ظل الإستدامة والتغيرات المناخية، والبرامج البينية ودورها في إعداد المعلم وتلبية متطلبات سوق العمل التربوي وتحقيق خطط التنمية، والمرجعية الدولية في تطوير التعليم ومؤسسات إعداد المعلم، في ظل التحولات والأزمات العالمية والتغيرات المناخية، وكليات التربية بين الواقع والمأمول في ظل التحولات والأزمات العالمية والريادة والإبداع في مؤسسات إعداد المعلم.

كما تشتمل تلك المحاور على مجموعة من القضايا التعليمية أبرزها الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة وتحقيق التنافسية بين قطاعات التعليم ومؤسسات إعداد المعلم، بجانب إعداد المعلم المرتكز إلى فلسفة الاقتصاد الأخضر لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

كما تتضمن محاور المؤتمر أيضا التكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل التربوي وخطط التنمية، ومناقشة التجارب الدولية في تحولات التعليم وبرامج إعداد معلم المستقبل، والتحول إلى نظام دولي في التعليم المستند لمعايير المنافسة الإقليمية والدولية، بجانب تحقيق الإبداع والريادة في المؤسسات التعليمية.