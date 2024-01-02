أخصائية تغذية علاجية توضح أضرار السمنة وطرق التخلص منها

قالت سارة المهدي أخصائية التغذية العلاجية، إن أنظمة التغذية “الرجيم” غير الصحيحة، تؤثر بالسلب على الجسم، متابعة: الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الحرمان تؤثر بالسلب على الجسم.

وأضافت "سارة المهدي" خلال حوارها ببرنامج "أكلة العيلة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحرمان في أنظمة التغذية سبب من أسباب المعاناة من مقاومة الإنسولين والإصابة بالسكر، متابعة: كورسات التخسيس أمنة ولا يوجد منها أي أضرار.

ولفتت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن 80 % من الأمراض المزمنة من أسبابها السمنة، كما أنها تؤثر على حلم الإنجاب، وعلى قوة وتحمل العظام والمفاصل.

واسترسلت: عمليات نقص الوزن خطيرة وليس لها جدوى، متابعة: العمليات أثارها الجانبية متعددة وتطلب الالتزام بنظام غذائي طوال العمر.

