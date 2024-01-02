نوع القدم كلمة السر في اختيار الأحذية المريحة

يعد شكل القدم من الأشياء الأساسية التي يجب أن يعرفها أى شخص عن نفسه لأنها تلعب دور كبير في تحديد نوع الحذاء المناسب الذي يحمى القدم من الآلام.

ووفقا لما جاء في موقع brightside نعرض لكم انواع شكل القدم المختلفة

من السهل جدًا معرفة نوع القدم من أجل اختيار الأحذية الأكثر راحة لك و الحيلة البسيطة لمعرفة ذلك هي غمر قدمك في الماء ثم الوقوف على قطعة من الورق المقوى.

إذا رأيت بصمة كاملة، فمن المحتمل أن تكون قدمك مسطحة، لذا يُنصح بشراء أحذية تمنع نعل القدم من الدخول إلى الداخل عندما تدوس عليها.

من ناحية أخرى، إذا كان لديك قوس واضح جدًا، فسترى ثقبًا في منتصف بصمة القدم، مما يعني أنه من الأفضل اختيار الأحذية التي توفر المزيد من التوسيد وإذا كان مركز البصمة نصف ممتلئ فقط، فهذا يعني أن قدمك طبيعية.

واليكم نموذج لأشكال وانواع القدم المختلفة