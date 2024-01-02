محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبار المتقدمين للعمل ضمن الفريق المعاون

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء لجنة القيادات لاختبار المتقدمين للعمل ضمن فريق العمل المعاون "لمحافظ الدقهلية" من حملة الماجستير والدكتوراه الذين يعملون بالجهاز الاداري للدولة بالدقهلية ممثلا في قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية والقطاعات الحكومية.

تقدم للاختبار 57 من حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الاداري بالدقهليه .

ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والاستاذه فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والدكتوره أمل السعيد مدير إدارة الموارد البشرية .

واكد "مختار" علي ان المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة وذلك تنفيذا للقانون.

FB_IMG_1704219858576

FB_IMG_1704219856572

FB_IMG_1704219854689

FB_IMG_1704219850670