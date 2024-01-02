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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبار المتقدمين للعمل ضمن الفريق المعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء لجنة القيادات لاختبار المتقدمين للعمل ضمن فريق العمل المعاون "لمحافظ الدقهلية" من حملة الماجستير والدكتوراه الذين يعملون بالجهاز الاداري للدولة بالدقهلية ممثلا في قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية والقطاعات الحكومية. 

تقدم للاختبار 57 من حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الاداري بالدقهليه .

ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والاستاذه فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والدكتوره أمل  السعيد مدير إدارة الموارد البشرية .

واكد "مختار" علي ان المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة وذلك تنفيذا للقانون.

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اختبار المتقدمين الجهاز الإداري للدولة الماجستير والدكتوراه الوحدات المحلية بالجهاز الإداري للدولة بالدقهلية حملة الماجستير والدكتوراه لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية

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