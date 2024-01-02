القومي للمرأة ينظم ندوة لتعريف السيدات بالشمول المالي في الدقهلية

نظم المجلس ندوة للتعريف بالشمول المالي ، استهدفت عددا من السيدات من قرى مدينةً المنصورة بمحافظة الدقهلية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن برنامج الشمول المالي.

وأكدت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، أن المجلس يسعي لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة علي الخدمات المالية وغير المالية في كافة قرى محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، موضحة أن تلك الندوات تساهم في وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقري المحافظات.

وتضمنت الندوة شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلي البنك التجاري الدولي حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التي يقدمها البنك ، وشرح تلك الخدمات، علاوة على إصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.

وشهدت الندوة حضور ياسمين علي، منسقة مشروعات مجموعات الادخار والإقراض بالمجلس، وخالد الدسوقي، مشرف المجلس بمحافظة الدقهلية، ومروة حمزاوى، وندى شيرازى، ومني تمام ممثلين عن البنك التجاري الدولي، وأيمن هيكل، وميار خالد، وسلمي خالد ممثلين عن البنك المركزي المصري .

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