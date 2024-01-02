رئيس وزراء فلسطين يحذر من مخاطر وتداعيات اغتـ يال العاروري

حذر محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على مقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

اغـ تيال العاروري

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري بانفجار الضاحية الجنوبية.

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن استهداف الضاحية الجنوبية جريمة إسرائيلية جديدة.

وأضاف ميقاتي: "انفجار الضاحية الجنوبية جريمة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات".

وذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء أن الضربة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية واستهدفت مكتباً تابعاً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين.



من جهتها، ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أن القيادي الفلسطيني الذي تم اغتياله كان مقررا أن يلتقي أمين عام حزب الله حسن نصر الله غداً.

وكان العاروري مسؤولاً كبيراً في المكتب السياسي لحركة حماس، لكنه كان معروفاً أيضاً بانخراطه الشديد في شؤونها العسكرية.

