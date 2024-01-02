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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تتوقع ردا على اغتيال العارورى

صالح العاروري
صالح العاروري

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتوقع ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي قتل في لبنان.

وذكر موقع "والا" والقناة الـ13 العبرية، أن السلطات الإسرائيلية تتوقع ردا انتقاميا بما في ذلك احتمال إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل.

وأكدت حركة حماس في وقت سابق من اليوم، اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و 2 من قادة كتائب القسام في انفجارات بيروت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تعليق علي عملية الاغتيال قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن "عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز الشعبن الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة، وهي تثبت مجددا فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَة".

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