بفستان قصير.. أول صور من خطوبة ابن شقيق إلهام شاهين

شاركت الفنانة الهام شاهين ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعه من الصور لحفل خطوبة ابن شقيقها محمود شاهين.

وظهرت خطيبة ابن شقيق الهام شاهين ، بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان قصير فوق الركبة ونسقت معه حذاء باللون الجولد.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها الطويل على طريقة الكيرلي.

وكتبت الهام شاهين: أجمل حاجة حصلت فى أول يوم فى السنة الجديدة.. خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصية فى عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها".

اليكم الصور..

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