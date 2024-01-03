جريمة كروية.. ميدو ينتقد قرار فيتوريا باستبعاد نجم الأهلي من قائمة المنتخب

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قرار روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن عدم استدعاء مدافع الأهلي ياسر إبراهيم إلى القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: «بعد كأس العالم للأندية في الفترة الأخيرة مع الأهلي كان لازم يكون ضمن القائمة النهائية في المنتخب».

وأوضح: «عدم استدعاء ياسر إبراهيم إلى قائمة المنتخب جريمة كروية، لأنه المفروض يكون رقم 3 بعد أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم».

وتابع: «نجم الأهلي يستطيع اللعب على أحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال، وعنده خبرات واشتغل على نفسه جامد في الفترة الأخيرة».

القائمة النهائية للفراعنة

خاض المنتخب الوطني مرانه الأول على استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا وعدهم 27 لاعبا، فيما تغيب فقط محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الذي ينضم الخميس المقبل لمعسكر منتخب مصر.

وأدى لاعبو المنتخب تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت قيادة فيتوريا، الذى حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.