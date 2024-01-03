ويستهام وبرايتون يتعادلان سلبيًا في الدوري الإنجليزي

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة ويستهام مع ضيفه برايتون، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد ويستهام إلى 34 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط عن برايتون صاحب المركز السابع.

وسقط ويستهام في فخ التعادل، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي على كل من ولفرهامبتون بنتيجة ٣-٠، ومانشستر يونايتد وأرسنال بنتيجة ٢-٠، فيما نجح الفريق اللندني في الحفاظ على نظافة شباكه للقاء الرابع على التوالي.