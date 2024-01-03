بشرى: سعيدة إني قدرت أقنع نجمین کبار فى فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

كتبت الفنانة بشرى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:"سعيدة اني قدرت اقنع نجمین کبار و موهوبين موهبة خاصة جدا زي خالد الصاوی و شريف منير انهم يشتغلوا سوا في فيلم ليه تعيشها لوحدك؟ اللي عرضه الخاص النهاردة و هينزل في السينمات من بكرا في جمهورية مصر العربية و قريبا في باقي الدول العربية.. الف مبروك للغاليين و لكل فريق العمل".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، وأمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل