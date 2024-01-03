بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

أثارت الفنانة هند عبد الحليم ، حالة من الجدل الواسع بعد إعلان طلاقها رسميا من كريم قنديل، وذلك فى منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن هند عبد الحليم:

ولدت هند عبد الحليم ، في الإمارات العربية المتحدة، في 9 أبريل1993 أي في أبريل المقبل تكمل عامها ال 31، ووالدها أحمد عبد الحليم لاعب ومدرب نادي الزمالك السباق.

شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار.

من أشهر أعمالها مسلسل فوق مستوي الشبهات وحققت نجاحا كبيرا من خلال العرض المسرحى يوم ان قتلوا الغناء مع طارق صبرى ويعرض لها حاليا مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع.

وتم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما قسخا خطوبتها بعد أشهر قليلة حيث أكدت هنا وقتها أن سبب فسخ الخطوبة إنه النصيب، وفترة الخطوبة موجودة ليتعارف المخطوبين أكثر وبعضهم يستكمل الطريق وآخرين لا.

وتعرضت الفنانة هند عبد الحليم لتحرش لفظى وإيحاءات من مندوب تابع لإحدى شركات الشحن؛ حيث أرسل لها عبارات سبّ وشتائم بسبب رفضها التصوير معه أثناء تسليمها "أوردر" شحن.

هند عبد الحليم

وقامت هند عبد الحليم إبلاغ الشرطة، وتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد، أرفقت به الرسائل التي أرسلها لها المندوب.

وبيّنت التحريات أن المتهم "مندوب مبيعات" يعمل في إحدى شركات الشحن وبعث برسائل تتضمن سبّاً وقذفاً للممثلة هند عبد الحليم عبر هاتفها المحمول بسبب رفضها التصوير معه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث قسم الشيخ زايد أول من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وقالت هند عبد الحليم: وعلى الفور تحركت القوات، بعد أن حددت موقعه، وألقوا القبض عليه خلال ساعات، واكتشفوا أنها ليست الضحية الأولى له.

علقت هند عبد الحليم على الهجوم الشرس والانتقادات التى وجهت لها بسبب إزالة الشامة وهو الأمر الذى دفعها للرد على هذا الهجوم عبر إنستجرام قائلة : للتوضيح حاجة كمان بما إن الناس بقت بتقول كده في الوش ومش بيحسوا بحد فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي انا عملت كل ده؟ إمتی طیب وفين؟.

وأضافت هند: هو انتوا مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه، بس الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم بیحس وبيتوجع فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش.. بس مش لازم تخلوني عملت وغیرت وشيلت الحسنة اللي كانت فيها موهبتي أو الحسنة الوحيدة اللي كانت فيا زي ما ناس كتير قالتن برافو يا جماعة استمروا خليكوا أشرار أكثر وأكثر اتبسطوا.

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم