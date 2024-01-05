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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أقراص مخدرة .. عقوبات مشددة تواجه عاطلا في الوراق

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل ، له معلومات جنائية،إثر قيامه  قيامه بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.​ 

 

و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته “45 عبوة بإجمالى 900 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالى”.

 

وبمواجهته، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الأجهزة الامنية امن الجيزة مديرية امن الجيزة العقاقير الطبية المخدرة المواد المخدرة

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