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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمليات جيش الاحتلال: المعارك في شمال قطاع غزة تستغرق وقتا طويلا جدا

عوديد باسيوك
عوديد باسيوك

علق رئيس هيئة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عوديد باسيوك، اليوم الأربعاء، المناقشات داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية حول السماح لسكان غزة في الجنوب بالعودة إلى الشمال.

 

وقال باسيوك: إن المعارك مع حركة حماس في شمال قطاع غزة ستستغرق وقتاً طويلاً جداً"، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

 

وأضاف: أنا لا أرى كيف يمكن أن يعود سكان غزة في المستقبل القريب إلى شمال القطاع".

 

ووفقا للقناة العبرية فقد بدأ مسؤولون في جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية "الشاباك"، بمناقشة مسألة السماح لسكان غزة بالعودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله، بعد انتهاء مرحلة القتال.

رئيس هيئة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي عوديد باسيوك أجهزة الأمن الإسرائيلية سكان غزة حركة حماس شمال قطاع غزة

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