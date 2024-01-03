عمليات جيش الاحتلال: المعارك في شمال قطاع غزة تستغرق وقتا طويلا جدا

علق رئيس هيئة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عوديد باسيوك، اليوم الأربعاء، المناقشات داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية حول السماح لسكان غزة في الجنوب بالعودة إلى الشمال.

وقال باسيوك: إن المعارك مع حركة حماس في شمال قطاع غزة ستستغرق وقتاً طويلاً جداً"، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وأضاف: أنا لا أرى كيف يمكن أن يعود سكان غزة في المستقبل القريب إلى شمال القطاع".

ووفقا للقناة العبرية فقد بدأ مسؤولون في جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية "الشاباك"، بمناقشة مسألة السماح لسكان غزة بالعودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله، بعد انتهاء مرحلة القتال.