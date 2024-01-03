وزير الدفاع الإيراني: اغتيال العاروري «خطأ استراتيجي» ستدفع ثمنه الولايات المتحدة وإسرائيل

علق وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، اليوم الأربعاء، على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في لبنان.

ووصف وزير الدفاع الإيراني اغتيال صالح العاروري، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، بأنه "خطأ استراتيجي سينتهي بضرر الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة"، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

وقال آشتياني، إن "العداء الأمريكي لا نهاية له، وهذا العداء سينتهي بضررهم"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أخلت بالتوازن الإقليمي وستتحمل عواقب جريمة الاغتيال العاروري.

وأضاف: "بالتأكيد، سنشهد تكاتفًا ضد سياسات الولايات المتحدة مع مثل هذه الإجراءات في المنطقة، علاوة على ذلك، فإنّ مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية تجعل المنطقة غير مستقرة، وذلك سينتهي بضررهم".

ونفذت إسرائيل ضربة بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية وأسفرت عن سقوط 6 قتلى وإصابة 11 آخرين.

وأكدت حركة حماس اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لـ حماس.

كما كشفت حركة حماس عن استشهاد القائدين في كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري" سمير فندي "أبو عامر"، وعزام الأقرع "أبو عمار" في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان.