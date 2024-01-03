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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج مشروعك بالشرقية يوفر 2229 فرصة عمل خلال عام 2023

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على إدارة برنامج مشروعك واهتمامهم بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى  أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 

ومن جانبه أكد العربي الشبراوي مدير "مشروعك " بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع تعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ) مشيراً إلى أنه خلال عام ٢٠٢٣م تم تنفيذ ١٠١٨ مشروع بتكلفة ١٩٩ مليون و٦٤٥ ألف جنيه لتوفر ٢٢٢٩ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

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وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم  جاء في المركز الأول بإجمالي  عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٦١٦ مشروع  بقيمة ٣٨٦ مليون و ٣٠٣ ألف و٤١٦ جنيه ، يليه  في المركز  الثاني مركز  الزقازيق حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات  تمت  الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٧٦٢ مشروع  بقيمة ٣٦٩ مليون و ٥٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث  مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٨٣١ مشروع بقيمة ٣٤٩ مليون و ١٨٠ ألف و ٢٥٠ جنيه.

 

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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