تموين الشرقية.. إنشاء 6 مراكز لخدمة البطاقات الذكية وتشغيل 85 منفذ جمعيتي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية التموين في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة بالإضافة إلى افتتاح مكتب خدمة نموذجي يضم كافه خدمات وزاره التموين لخدمة المواطنين تيسيراً عليهم لإنهاء مصالحهم ، فضلاً عن توفير سيارات كمنافذ متنقلة لبيع السلع وتشغيل مخابز جديدة وإقامة معارض (أهلاً رمضان) و(أهلاً مدارس) وشوادر بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع منتجات ومستلزمات المواطنين بسعر أقل من الأسواق لمحاربه الغلاء.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أنه خلال الفترة من 1/ 1/ 2023 حتي 31 /12 /2023 م تم إنشاء 6 مراكز مطورة لخدمة البطاقات التموينية الذكية ليصبح إجمالى عدد مراكز الخدمة على مستوى محافظة الشرقية 38 مركز خدمه مطور ، بالإضافة إلى 2 شباك في المركز المتميز برفقة السجل التجاري وانشاء مجمع للخدمات التموينية بالعاشر من رمضان مكون من 11 شباك خدمة ومكاتب ادارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين بالاضافة الي ادارة تموين العاشر من رمضان وتم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الحاسب الألي والأثاث بحيث يتم تقديم خدمة نموذجية للمواطنين المترددين علي المجمع وتشغيل عدد 85 منفذ لمشروع جمعيتي بالمحافظة حتي يصبح عدد مشاريع جمعيتي 842 منفذ الي جانب عدد البدالين التموينين 2578 بدال تمويني .

كما تم تشغيل 4 مخابز في القري الاكثر احتياجاَ ليصبح عدد المخابز البلدية 2568 مخبز بلدي وتوفير عدد 25 سيارة مشروعات منافذ وخدمات تسويقية متنقلة ومشروع تحيا مصر لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبيع السلع التموينية ونقاط الخبز ووصول مركز خدمة هرية رزنة على ترتيب متميز على مستوى الجمهوريه حيث أنه من ضمن أفضل 10 مراكز فى جائزة التميز الحكومي 2022.

وفي مجال البطاقات التموينية أضافت وكيلة الوزارة انه تم تنفيذ عدد 28500 تموينية اضافة فرد فصل اجتماعي وتنفيذ عدد 843 بطاقة تموينية نقل من محافظة لمحافظة أخري وتنفيذ عدد 324 إضافة وخصم أفراد من البطاقات التموينية وتنفيذ عدد 33780 بطاقة فصل اجتماعي وتنفيذ عدد 55718 بطاقة تموينية بدل تالف

كما تم تنفيذ عدد 15066 بطاقة تموينية بدل فاقد وتنفيذ 16 بطاقة تموينية ايقاف وتشغيل بطاقة وعمل عدد 1216 تظلم لبطاقات موقوفة وادخال عدد 4723 بطاقة مظبوطة علي القائمة السوداء علي النظام واستخراج عدد 683 بطاقة للمحرومين من الدعم والاكثر احتياجاَ.

وفي إطار الرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وبوابة شكاوى الوزارة ، أكدت وكيلة وزارة تموين الشرقية أنه خلال عام 2023 تم الرد على 146 شكوى على بنسبة تنفيذ 100٪ وكذلك الرد على 4105 شكوى واردة علي البوابة الالكترونية للوزارة بنسبة تنفيذ 100٪.

وفي مجال الصوامع والتخزين تم انشاء 4 صوامع حقلية بمنحة مبادلة ديون ايطالية بواقع (4) صوامع حقلية (صوامع منيا القمح – صوامع طوخ القراموص – صوامع نزلة خيال – صوامع أبوحماد ) وكل صومعة مكونة من 4 خلايا سعة كل خلية 1250 طن وتم التشغيل واستلام القمح في الموسم الحالي.

وفي مجال توريد القمح، أشارت وكيله وزارة التموين أن محافظة الشرقية احتلت المركز الأول في توريد القمح خلال موسم 2023 م بإجمالي ( 535791.800) طن قمح محلى.

ولإحكام الرقابة علي الاسواق قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بشن حملات مكثفة لإحكام الرقابة علي الاسواق والأنشطة والمخابز البلدية والسياحية وتحرير محاضر ضد التجار المخالفين.. حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 39401 محضراً تموينيا، و ضبط 118.4 طن دقيق و 47.7 طن زيت و112.5 طن ملح و 96.45 طن سكر و 30.13 طن لحوم و 45180 لتر مواد بترولية و 25.970 طن أرز شعير و92.7 طن اسمدة زراعية و 54.3 طن اعلاف.

ولإحكام الرقابه علي المخابز تم شن حملات تفتيشية ورقابية بشكل يومي على المخابز الموجودة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وتم تحصيل الغرامات المستحقة علي المخابز بواقع 19 مليون و655 الف جنيها خلال العام الماضي.

وخلال عام 2023 م قامت المديرية بإعداد عدد من الأنشطة والمبادرات حيث قامت مديرية التموين بداية من شهر مارس 2023 واستعداداً لشهر رمضان بإقامة معارض ( أهلآ رمضان& أهلا مدارس) بالإضافة إلى إقامة 19 معرض و25 شادر لمحاربة الغلاء في جميع مراكز المحافظة بتخفيضات تتراوح مابين 20 – 25 % عن الأسعار المماثلة في السوق المحلي بالاضافة لوجود أكثر من 124 محل وسوبر ماركت بالمراكز المختلفة بالمحافظة قاموا بالاشتراك في المبادرة.

وتم انشاء معرض أهلاٌ رمضان بمدينة العاشر من رمضان وتم افتتاحه من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومنافذ أمان ومنافذ كلنا واحد التابعه لوزارة الداخلية بهدف فتح منافذ جديدة بكل مركز من مراكز المحافظة بجوده عاليه و بأسعار مخفضة وذلك تحت اشراف الاجهزه الرقابية وقامت المديرية بتنظيم والاشراف علي 19 معرض أهلا مدارس بكافة مراكز المحافظة مما ساهم في خفض أسعار الاحتياجات المدرسية.

ولمحاربة الغلاء قامت مديرية تموين الشرقية بالإشراف علي توزيع السكر المنصرف في البورصة السلعية لشركات التعبئة وعددها 6 شركات بمحافظة الشرقية وذلك من خلال عمل شبكه توزيع للسكر علي مستوي المحافظة وربط المراكز التابعة للمحافظة علي شركات تعبئة السكر حيث تم الضخ اليومي للسكر تراوح ما بين 100 طن الي 180 طن يومياً مما أدي الي توافر السكر بمحلات البقالة والسلاسل التجارية بالإضافة الي طرح كميات كبيرة من السكر من خلال الشركات التجارية للبيع للمستهلك بسعر 27 جنيه وتم طرح السكر الحر علي البطاقات التموينية اعتباراً من 11 نوفمبر 2023 للبيع بسعر 27 جنيه وجميع هذه الاجراءات أدت الي تراجع أزمة السكر وزيادة المعروض بالأسواق.