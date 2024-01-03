إيران تنفي مقتل قائد كبير بالحرس الثوري في تفجيري كرمان

أفادت وكالة "تسنيم الرسمية " الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الانفجار الأول في منطقة كرمان وقع على بعد 700 متر من قبر سليماني، والثاني على بعد 1 كلم منه.

ونفت وكالة “تسنيم” الإيرانية مقتل قائد كبير في الحرس الثوري خلال تفجيري كرمان.

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع قوله إن الانفجارين اللذين حدثا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في كرمان تما بعملية إرهابية.

وذكر المصدر أن الانفجارين لم ينجما عن تفجير انتحاري، وإنما نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد.

وقال رئيس جهاز الطوارئ الإيراني، في وقت سابق من اليوم، إنه تم إعداد 5 مستشفيات لاستقبال مصابي انفجاري كرمان اللذين وقعا بالقرب من مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني.

وأعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية، أن حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين في إيران ارتفعت حتى الآن إلى 80 قتيلا و170 جريحا.

وأفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.