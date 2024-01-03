محلل سياسي أمريكي : الولايات المتحدة علّقت تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل

أكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الامريكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشدد على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة الشاملة للقضية الفلسطينية، متابعا أن أعضاء الوفد الأمريكي يشيدون بجهد مصر على المسارين السياسي والانساني.

وأضاف شرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن الكونجرس الأمريكي علق مناقشة تقديم ١٤ مليار و٢٠٠ مليون دولار لإسرائيل، وايضا رفض إرسال طائرات أباتشي جديدة لإسرائيل وهذا يعني أن الحنفية اتقفلت من امريكا.

وتابع الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الامريكي، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في غاية الأهمية ورسالة مهمة، ويعني أن حل الأزمة يأتي من القاهرة.