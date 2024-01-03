متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : الدولة تبحث عن حق المواطنين وتجتهد لإرضائهم

كشف القمص موسى إبرهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جهود الدولة المصرية في ملف المواطنة، مشيرا إلى أن هذا الملف شهد تطورات وتقدما كبيرا خلال السنوات الماضية.



وأضاف موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاربعاء ، أن الدولة تبحث عن حق المواطنين وتعمل جاهدة لإرضائهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر تأكد للجميع.



وتابع إبرهيم ، أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية للتأكيد على مبدأ المواطنة، والرئيس السيسي يؤكد دائما أن الشعب المصرى واحد ومواقف الرئيس دائما مساند لكل من له حق سواء الأقباط أو غيرهم.

وأكمل القمص موسى إبرهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرسخ تقليد جميل بأن يذهب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح ليقدم التهنئة ويخاطب كل المصريين من الكاتدرائية وهذا أوصل رسائل ورسخت وضع يجعلنا نعيش صورة مختلفة في مصر عن ملف المواطنة.