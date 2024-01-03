لما تقع مش هنسمي عليك.. رسالة نارية من تامر أمين للمتلاعبين بالأسعار

وجه الإعلامي تامر أمين، التحية والشكر إلى مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي، بعد موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبات المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع.

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"،: "الحكومة النهاردة وافقت على مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع".

وأضاف تامر أمين: "أنا مع السوق الحر، لكن بنزاهة وعدل، والالتزام بالقانون، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار".

وواصل تامر أمين: "لا رأفة أو تعاطف مع أي تاجر متلاعب بالأسعار أو محتكر للسلع الاستراتيجية، ويجب تغليظ العقوبات على هؤلاء التجار".

وأكمل تامر أمين :" بعض التجار يقومون بمص دم الناس بالاحتكار وتخزين السلع، ولما التاجر ده يقع وتطبق عليه العقوبات المغلطة؛ مش هنسمي عليه، ولازم يكون عبره للجميع".

ولفت تامر أمين إلى أن: "التاجر الذي تثبت إدانته؛ لازم يتجرس في كل حته، عشان محدش يشتغل معاه تاني".