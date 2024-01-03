أحمد زايد: التدين المصري هو الأصل الأول والمثالي

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن من ضمن التغييرات الكثيرة التي حدثت في المجتمع المصري ما يُطلق عليه "تمدد الحقل الديني".



وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الحياة حقول هناك حقل سياسي وديني واقتصادي" موضحًا أن الحقل الديني بدأ يسيطر على الحقول الأخرى خصوصًا مع ظهور الإعلام والناس التي تتحدث بشكل مختلف عن الدين.



وتابع: "أصبح هناك ناس مؤثرين جدًا من داخل وخارج مصر، والتدين الشكلي بدأ يظهر" مؤكدًا أن التدين المصري الأصيل هو الأصل الأول والمثالي للتدين الذي كان يمثله الفلاح البسيط الذي يزرع ثم يصلي الظهر".



وأشار إلى أن التدين أصبح شكليًا فقط عن طريق ارتداء ملابس معينة، حيث ظهرت أشكالًا غريبة من التدين والوصاية على الشعب المصري.