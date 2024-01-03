مدير مكتبة الإسكندرية: المجتمع المصري تعرض لتغييرات كبيرة منذ الستينيات

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن إذا قارننا فترة الستينيات بالفترة الحالية سنجد العديد من التغيرات على المجتمع المصري، متابعًا: "مياه كثيرة جرت في النهر، وهذه المياه كانت متدفقة ومتزاحمة ومتناقضة".

وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الحداثة لم تكن وصلت إلى الريف بشكل كامل على سبيل المثال.



وتابع: "على سبيل المثال القرية كانت بها مدرسة واحدة ابتدائية، كما أن المستشفيات والوحدات الصحية كانت غير متوفرة مثل الآن، والقرى كانت تعاني من الفقر الشديد".

الربح السريع



وأشار إلى أن المجتمع الآن شهد تغييرات كثيرة جدًا، ودخلنا في الانفتاح الاقتصادي، وبدأت تظهر الطموحات والناس بدأت تجري على الربح السريع والثورة.

