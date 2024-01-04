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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربه ببلطه على رأسه .. ابن ينهي حياة أبيه بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أقدم شخص منذ قليل  على قتل والده،  لخلاف بينهم بقرية الناقعة بمنطقة الحفير الأمل التابعة لمركز الستامونى بالدقهلية حيث ضربه ببلطه على رأسه .


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص على يد نجله اثر خلاف بينهم. 


وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الابن ويدعى صالح قام بقتل والده ويدعى عبد العزيز . ح . ع عن طريق ضربه ببلطه على رأسه مما أدى إلى مصرعه فى الحال.


وتم ضبط الابن ص ع ح  ونقل الجثه المشرحه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إدارة شرطة النجدة النيابة العامة امن الدقهلية شرطة النجدة ضباط المباحث مركز الستاموني مديرية أمن الدقهلية

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