عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحبس وغرامة مليوني جنيه.. الحكومة تضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسكر والأرز

صدى البلد

قرر مجلس الوزراء، الأربعاء 3 يناير، توقيع عقوبة الحبس والغرامة لمن يبيع السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وتغليظ العقوبات على كل من قرر حبس المُنتجات والسلع الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، وذلك بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

txt

أسعار السلع في العام الجديد 2024 | البيض بـ 125.. الدواجن 66.. والذهب يسجل 2,717 جنيها للجرام

txt

لا أزمات في 2024| الحكومة توجه رسالة واضحة بشأن أسعار السلع خلال العام الجديد

txt

الحكومة تكشف الهدف من رفع أسعار بعض السلع والخدمات

txt

خلال ساعات.. قرار جديد من الحكومة بشأن أسعار السلع الاستراتيجية.. فيديو

txt

تخفيضات من 30% لـ 45%.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين حول أسعار السلع

txt

حكم البائع المبالغ في أسعار السلع وقت الأزمات.. حالة تجعله آثما

txt

الرئيس السيسي ينتصر للمصريين.. تأييد برلماني لزيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة وخفض أسعار السلع

txt

الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح أبرزها.. التزامات قانونية جديدة على التجار

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة في حديها الأدنى والأقصى.

ونص القرار على أنه إذا كان قد سبق الحكم على المخالف مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء والسلع موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحُكم بإلغاء رخصته .

توجيهات وقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن السبت الماضي، عن عدد من التوجيهات والقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية بالأسواق.

وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.

السكر والأرز والزيت والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض

وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها هي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، مضيفا أنها 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.

وأضاف ريس الوزراء أنه بموجب إعلان السلعة كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع، مؤكدا أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، فيما شهدت بعض المناطق والأسواق نقصا حادا فيها، بسبب إخفاء التجار لها ومحاولتهم رفع أسعارها.

السكر والأرز مدبولى الحكومة السلع الاستراتيجية مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

اعملوا فيديو وافضحوه | طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

كانوا بيتغدوا وفتح عليهم النار.. مفاجآت في إطلاق الرصاص داخل محل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

بيل كلينتون وستيفن هوكنج..رفع السرية عن قائمة أسماء جرائم إبستين الجنسية

الحبس وغرامة مليوني جنيه.. الحكومة تضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسكر والأرز

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير الجدل في حفلها الأخير| شاهد

قمر التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخرة يزين السماء اليوم

كانوا بيتغدوا وفتح عليهم النار.. مفاجآت في إطلاق الرصاص داخل محل كبابجي شهير بأكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض في أسود.. روجينا بفستان لافت يكشف رشاقتها

طولها يعادل 3 ملاعب .. شاهد أكبر سفينة سياحية في العالم تستقبل ركابها

باروكة وفستان جريء.. أحدث إطلالة لـ دوللي شاهين على إنستجرام| شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار تحبس الأنفاس ..شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ