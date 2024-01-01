تخفيضات من 30% لـ 45%.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين حول أسعار السلع

أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، أن مبادرة “خبر مزارعنا لأهالينا”، تأتي في إطار المباردة الأعظم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان “مبادرة محاربة الغلاء”.

وقال مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي أم سي”، إن القيادة السياسية تعمل على رفع العبئ الحقيقي من على كاهل المواطنين، مؤكدا أن الوزارة عملت على وجود السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

تخفيضات الزراعة على السلع

وتابع مستشار وزير الزراعة، أنه يتم عرض السلع بتخفيضات من 30% إلى 45%، مؤكدا أنه يتم عرض السلع من خلال المنافذ والمعارض خاصة قبل بداية شهر رمضان.

لدعم المواطن المصري

وأشار سعيد صالح إلى أنه تم ضخ 100 طن مواد غذائية من خلال المنافذ المتحركة لأهالي سيناء، مؤكدا أن وزارة الزراعة مستمرة في دورها الإيجابي لدعم المواطن المصري.