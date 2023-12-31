عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بفارق 10 جنيهات.. الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض| صور

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة، أنه تم إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة اليوم الأحد والتي يصل عددها ١٦ سيارة الى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة امام مبنى الاصلاح الزراعي بالدقي.
 

وقال الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وتنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بانخفاض الأسعار تم طرح كميات كبيرة من البيض فى منافذ الزراعة.

 

سعر كرتونة البيض

 

وأضاف "الفولي" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أن سعر كرتونة البيض المطروح بالمنافذ بسعر 125 جنيها للكرتونة،  فى حين أنه بالخارج وصل سعر الكرتونة إلى 135 جنيها، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد . 

وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي أن جميع الهيئات المختلفة بوزارة الزراعة تعمل علي توفير السلع بأسعار مخفضة من بيض ولحوم ودواجن وغيرها من السلع بهدف خلق روح تنافسية فى السوق وتخفيض الأسعار.

كما قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ، إنه سيتم توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة تصل إلي 125 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة فى المنافذ بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف "صالح" أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويا. 

الجدير بالذكر أن الوزارة توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الوزارة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا الى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

IMG-20231231-WA0046
IMG-20231231-WA0046
IMG-20231231-WA0045
IMG-20231231-WA0045
IMG-20231231-WA0043
IMG-20231231-WA0043
IMG-20231231-WA0044
IMG-20231231-WA0044
IMG-20231231-WA0041
IMG-20231231-WA0041
البيض منافذ البيض المتحركة الزراعة وزير الزراعة سيارات منافذ البيض مبني الإصلاح الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

بفارق 10 جنيهات.. الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض| صور

قرار عاجل من حكومة الاحتلال بتأجيل الانتخابات المحلية.. ما السر؟

الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت التابعة للهيئة

الفلاحين تدق ناقوس الخطر والزراعيين تعلق.. أسعار تقاوي البطاطس 100 ألف جنيه للطن

هيئة شئون الأسرى: الفلسطينيون في سجن عوفر يتعرضون للتسمم بسبب تقديم وجبات فاسدة

بعد إنضمامها للقوات البحرية| تعرف على إمكانيات الفرقاطة القدير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

ملابس شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

قصير ومكشوف.. إعلامية مشهورة بفستان قصير سعره خرافي تشعل السوشيال ميديا|شاهد

أبرزها المكنسة.. 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

فيديو

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ