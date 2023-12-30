خلال ساعات.. قرار جديد من الحكومة بشأن أسعار السلع الاستراتيجية.. فيديو

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الأمانة الفنية ستراقب أسعار السلع الاستراتيجية، لمتابعة أي نقص محتمل فيها".

وأضاف محمد الحمصاني: "سيتم النظر في تشديد العقوبات على المخالفين لتنفيذ قرار السلع الاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الوزراء ".

وتابع محمد الحمصاني: "هناك حاجة لتعاون المواطن مع أجهزة الدولة، وفي حالة رصد أي أسعار مخالفة للحد الأقصى لأسعار السلع المدونة على السلع؛ يجب إبلاغ الأجهزة الرقابية".

وأوضح محمد الحمصاني: "خلال ساعات سيصدر قرار من وزير التموين يحدد كل التفاصيل والضوابط المتعلقة بكيفية وضع السعر النهائي للسلع الاستراتيجية ".