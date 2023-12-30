حبس وغرامة للمخالفين.. الحكومة: غير مسموح بتجاوز الحد الأقصى لسعر السلع الاستراتيجية

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التنسيق مع كافة الجهات الرقابية واتحاد الغرف التجارية لمتابعة تنفيذ قرار السلع الاستراتيجية ".

وأضاف محمد الحمصاني :" القرار سوف يلزم المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى للسعر الذي لا يمكن تجاوزه ".

وتابع محمد الحمصاني :" غير مسموح بتجاوز الحد الأقصى لسعر المنتج المعلن عنه وفي حالة مخالفة هذا الامر يتم تطبيق نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك التي تنص على تواجد حبس وغرامة حال مخالفة القرار ".

واكمل محمد الحمصاني :" رئيس الوزراء أعلن عن النظر مع وزارة العدل لتغليظ العقوبات على المخالفين للقرار الخاص بالسلع الاستراتيجية ".