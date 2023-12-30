6 أشهر.. الحكومة عن قرار السلع الاستراتيجية: إلزام المنتجين والموزعين بهذا الأمر

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك تحذر حبس السلع والمنتجات عن التداول أو بيعها، ويقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار حول ماهية السلع الاستراتيجية".

وأضاف محمد الحمصاني :" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية ، وقرار رئيس الوزراء بشأن السلع يتم تطبيقه لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره أو لحين إشعار آخر ".

وتابع محمد الحمصاني :" قرار رئيس الوزراء ألزم المنتجين والموزعين والبائعين بإخطار مدريات التموين بكميات السلع ونوعيتها المخزنة لديهم على أن يتم الالتزام بكافة الضوابط ".

وأكمل محمد الحمصاني :" رئيس الوزراء أصدر قرار بتشكيل لجنة وزارية واللجنة تتابع تنفيذ القرار ووضع الحد الأقصى لسعر السلع المباعة للمستهلك ".