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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات توقفي عن تناولها فورا أثناء أيام الدورة الشهرية

مشروبات توقفي عن
مشروبات توقفي عن تناولها فورا أثناء أيام الدورة الشهرية

يوجد بعض المشروبات التي قد تزيد من الأعراض غير المرغوب فيها أثناء فترة الدورة الشهرية. قد تؤثر هذه المشروبات على توازن السوائل والهرمونات في الجسم وتزيد من التشنجات والانزعاج. إليك بعض المشروبات التي قد تكون من الأفضل تجنبها أو تقليل استهلاكها خلال فترة الدورة الشهرية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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مشروبات توقفي عن تناولها فورا أثناء أيام الدورة الشهرية

الكافيين: يحتوي الشاي والقهوة والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين على تأثير مدر للبول وقد يؤدي إلى فقدان الماء والتركيز الزائد للمثبطات العصبية في الجسم، مما يمكن أن يزيد من التشنجات والتوتر. من الأفضل تقليل استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال فترة الدورة الشهرية.

المشروبات الغازية: قد تحتوي المشروبات الغازية على سكر مضاف ومواد حافظة وملونات صناعية، وقد تسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم وزيادة الانتفاخ والانزعاج في البطن. من الأفضل تجنب استهلاك المشروبات الغازية أو الحد منها.

الكحول: يمكن أن يؤثر استهلاك الكحول على توازن الهرمونات في الجسم وزيادة الانزعاج والتشنجات، قد يزيد الكحول أيضًا من الشعور بالتعب والإرهاق. من الأفضل تجنب تناول الكحول خلال فترة الدورة الشهرية.

المشروبات المحلاة بالسكر: قد تؤدي المشروبات المحلاة بالسكر إلى زيادة التهيج والتقلبات المزاجية. من الأفضل تجنب المشروبات المحلاة بالسكر أو استخدام بدائل طبيعية للسكر مثل العسل أو الستيفيا.

تذكر أن تأثير هذه المشروبات قد يختلف من شخص لآخر، قد تكون هناك مشروبات أخرى يفضل تجنبها بناءً على ردود الفعل الشخصية من الأفضل الاستماع إلى جسمك وملاحظة كيفية تأثير المشروبات المختلفة على أعراضك خلال فترة الدورة الشهرية.

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