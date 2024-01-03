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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات فى البول تشير إلى التهاب المثانة.. تعرف عليها

التهاب المثانة
التهاب المثانة

التهاب المثانة، المعروف أيضًا بالتهاب المثانة البولية أو التهاب المثانة البكتيري، هو حالة تتسم بالتهيج والالتهاب في جدار المثانة. قد يكون التهاب المثانة ناتجًا عن عدوى بكتيرية في معظم الحالات، ولكنه قد يحدث أيضًا بسبب أسباب أخرى غير معدية، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

تشمل أعراض التهاب المثانة البولية عادةً:

 

التبول المتكرر والشعور الملحوظ بالحاجة إلى التبول، حتى عندما يكون حجم البول قليلاً.
الشعور بالحرقة أو الألم أثناء التبول.
وجود دم في البول، وهذا قد يعطي لونًا ورديًا أو غمقًا للبول.
الشعور بالضغط أو الألم في منطقة المثانة.
الشعور بالإجهاد أو الضعف العام.
إذا كنت تعاني من أعراض مشابهة، فقد يكون لديك التهاب في المثانة. يُنصح عادةً بزيارة الطبيب لتأكيد التشخيص والحصول على العلاج المناسب. قد يتضمن العلاج المشترك معالجة العدوى البكتيرية المحتملة من خلال استخدام المضادات الحيوية، ومسكنات الألم لتخفيف الأعراض، وتناول السوائل بكميات كافية للمساعدة في شطف البكتيريا الضارة من المثانة.

من الجيد أيضًا اتباع بعض الإجراءات الاحترازية لتجنب التهابات المثانة، مثل:

شرب كميات كافية من الماء للمساعدة في تخفيف التهيج وشطف البكتيريا الضارة.
التبول بانتظام وتفريغ المثانة تمامًا.
تجنب الإمساك الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المثانة.
تجنب استخدام المنتجات النسيجية المهيجة مثل المنظفات الحمضية أو البخاخات النسائية العطرية.
ارتداء الملابس الداخلية المريحة والقطنية التي تسمح بتهوية جيدة.
لا تتردد في استشارة الطبيب للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب لحالتك.

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