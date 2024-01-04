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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس قطاع التخطيط بـ"الري" يوضح تفاصيل تطورات مبادرة aware

صدى البلد

قال المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن مصر الرئيس الحالي لمنظمة “الأمكاو” مجلس وزراء الري الأفارقة للمياه ، لافتا أننا نقود الجهود الأفريقية ونخرج برسائل مهمة من افريقيا لتذهل  العالم في المنتديات العالمية.

وأضاف وليد حقيقى لـ “صدى البلد” أننا خرجنا بمبادرة للمياه من قمة المناخ  كان حدث هام وتحسب لمصر بجانب أشياء أخري قامت بها في cop 27 أن بدأت دائرة مستديرة على مستوى الأمن المائي .

وتابع قمنا بعمل جناح للمياه بالمؤتمر ومبادرة aware كما أن أول مرة في المؤتمر  الختامي لقمه المناخ تظهر المياه أكثر من مره بشكل واضح فمصر قامت بجهد كبير ومقدر من كل الدول .

وأشار رئيس قطاع التخطيط إلى أن مبادرة aware مهمة ولاقت تفاعلا كبيرا، خرجت من رئاسة قمة المناخ، وحدث تشاور مع منظمات الامم المتحده ويتولى معنا الرئاسة في هذه الفترة منظمة الأرصاد العالمية ولها ٦ محاور يقود كل محور منظمة أممية  ومعنا اليونسكو والفاو والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  وهناك دول انضمت للمبادرة.


ونوه أنه خلال أسبوع القاهرة للمياه بدأ الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة وأكثر من 10 دول افريقيا  أعلنوا عن  رغبتهم في الانضمام وهناك بعض الدول الأوروبية والأسيويه انضمت مثل اندونيسيا.

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