بعد طرحه بساعات.. "حالة خاصة" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن مسلسل “حالة خاصة”، من بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه الدسوقي من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، بعد طرحه بساعات قليلة .

واحتل مسلسل حالة خاصة المركز الأول في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرح حلقتين فقط.

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

ويعرض لطه الدسوقي حاليا فيلم “فوي فوي فوي” بمشاركة النجم محمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي.

إيرادات فيلم “فوي فوي فوي”

وتمكن الفيلم المصري “فوي فوي” من المنافسة ضمن قائمة الأعمال السينمائية الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية لهذا الأسبوع.

وتواجد “فوي فوي” كفيلم مصري وحيد داخل القائمة التي ضمت عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، حيث احتل المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع.

يأتي هذا بالتزامن مع اختيار فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” بأغلبية تصويتات لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل البلاد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 بعد عرضه في دور العرض في جميع أنحاء مصر والعالم العربي.

وحظي بإشادة واسعة النطاق واهتمام إعلامي كبير، كما تصدر الفيلم حديث السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.