عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد طرحه بساعات.. "حالة خاصة" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

حالة خاصة
حالة خاصة

تمكن مسلسل “حالة خاصة”، من بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه الدسوقي من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، بعد طرحه بساعات قليلة . 

واحتل مسلسل حالة خاصة المركز الأول في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرح حلقتين فقط. 

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى . 

طرح أولي حلقات "أرواح خفية" لسمية الخشاب

42 ألف جنيه.. "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات منخفضة بأول أيام عرضه

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .  

ويعرض لطه الدسوقي حاليا فيلم “فوي فوي فوي” بمشاركة النجم محمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي.

إيرادات فيلم “فوي فوي فوي”

وتمكن الفيلم المصري “فوي فوي” من المنافسة ضمن قائمة الأعمال السينمائية الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية لهذا الأسبوع.

وتواجد “فوي فوي” كفيلم مصري وحيد داخل القائمة التي ضمت عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، حيث احتل المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع.

يأتي هذا بالتزامن مع اختيار فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” بأغلبية تصويتات لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل البلاد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 بعد عرضه في دور العرض في جميع أنحاء مصر والعالم العربي.

وحظي بإشادة واسعة النطاق واهتمام إعلامي كبير، كما تصدر الفيلم حديث السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

أول تعليق رسمي على مقتل إمام مسجد في إطلاق نار بولاية أمريكية

ترشيحاتنا

صدمة للمعجبين.. الحقيقة الكاملة لعودة تامر حسني وبسمة بوسيل

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

الجرام بـ 2000 جنيه.. حالة تخبط في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجاة

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

خدش شرفها وطعن فى عرضها.. حيثيات حبس المتهم بسب وقذف منى زكي

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية بالقرب من الجيش اللبناني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ