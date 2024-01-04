عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تقدم تجارب ملهمة في "ملتقى المبدعات" بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم نادي أدب قصر ثقافة المنيا، لقاء بعنوان "ملتقى المبدعات" ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر يناير الحالي برعاية وزارة الثقافة.

استضاف اللقاء الذي أداره الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادي الأدب، مجموعة من السيدات اللاتي ساهمن في إثراء الحركة الثقافية بمحافظة المنيا خلال العام الماضي، وذلك لتكريمهن، ومناقشة عدد من القضايا التى تهم المرأة.

واستهلت الأديبة ابتسام الدمشاوي، اللقاء بحديث عن المرأة المصرية القادرة على تخطي الصعاب، وتعد نموذجا مشرفا في المجالات الحياتية كافة.

وأضافت أن هناك عددا كبيرا من النماذج النسائية التي أبدعت وأعطت في مجتمعها بلا حدود من أبرزهن الأميرة فاطمة إسماعيل التى عُرفت بالأم الروحية للتعليم الجامعي، بعد أن تبرعت بالأرض التى كانت تملكها لإقامة كليات جامعة فؤاد الأول العريقة (جامعة القاهرة حاليا)، وهناك سميرة موسى عالمة الذرة المصرية، والمناضلة جميلة أبو حريد بالجزائر، وخديجة عريب أول عربية تترأس برلمانا أوروبيا، وصفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول والملقبة بأم المصريين لكفاحها ضد الاحتلال البريطاني، وخروجها في المظاهرات من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919.

وأشارت "الدمشاوي" إلى أن هناك عددا كبيرا من السيدات المبدعات من محافظة المنيا من أبرزهن هدى شعراوي، الكاتبة نعمات أحمد فؤاد، والفنانة سناء جميل، وغيرهن الكثيرات، واختتمت حديثها بذكر دور قصور الثقافة في اكتشاف المواهب الأدبية من خلال الورش التي تنظمها أندية الأدب، وهو ما أكدت عليه الشاعرة جيهان فخري خلال كلمتها.

من جانبها تحدثت د. نجاح التلاوي عن تجربة مشاركتها في مؤتمر الطفل الأول ومؤتمر طفل الصعيد، كما قدمت الشاعرة نورا عمر تجربتها الشعرية والمصاعب التي واجهتها وكيف تمكنت من تجاوزها.

وأكدت الفنانة د. رانيا عليوة مدير عام الفرع ضرورة التوفيق بين الإبداع والعمل الوظيفي فيما تحدثت د. زينة عبد التواب عن الحالة النفسية للشاعر أثناء الكتابة، بينما تحدثت حسناء شحاتة مسئول الإعلام بإقليم وسط الصعيد الثقافي، عن تجربتها في مجال العمل وسبل تطويره، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والأحداث.

كما شهد اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، عرضا فنيا لفرقة كورال الأطفال، تضمن باقة متميزة من الأغنيات الطربية التي تفاعل معها الحضور، بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.

أعقب ذلك تكريم المشاركات في اللقاء، وعدد من النماذج النسائية اللاتي أثرن في العمل الثقافي، واختتم اليوم بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية لمجموعة الشعراء منها "حلفت لك" لمحمد حكم، "مش مكانك" لمديحة حمدي، وألقى إبراهيم علي قصيدة بعنوان" حوار مع النفس"، وألقت زينة عبد التواب قصيدة بعنوان "قوة بعد كسر"، بينما قدم صافي الجازوي قصيدته "بحب مصر" وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.

نادى أدب قصر ثقافة ملتقى المبدعات فعاليات البرنامج الأدبي هيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة مختار عبد الفتاح رئيس نادي الأدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

ترشيحاتنا

استشهاد قياديين بحركة «النجباء».. انفجار عنيف داخل مقر للحشد الشعبي ببغداد

بسبب الغرب.. أول تعليق من روسيا على تفجيرات مدينة كرمان بـ إيران

إعارات المعلمين 2024| ننشر شروط التقديم والأوراق المطلوبة والرسوم والموانع

صندوق النقد الدولي يعلن بدء المحادثات والتحضير لمراجعتين متأخرتين مع مصر

الأرض مصرية والتمويل أمريكي| خطة إسرائيلية خبيثة على حدود رفح.. حكاية جدار تل أبيب الجديد

لا تقبل صلاتك 40 يوما.. أمين الإفتاء يحذر من القيام بهذا الفعل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ