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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع لحوم مجانأ على 300 أسرة بمحافظة الدقهلية

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

 شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية  بالتنسيق مع جمعية الأورمان فى تنظيم  احتفالية لتوزيع (600)  كيلو لحوم مجانأ بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بكفر يوسف عوض فى مركز السنبلاوين.

جاء ذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وقال  الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إنه تم توزيع  600 كيلو لحوم على 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكده أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.


و أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.


واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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أسر الأولى بالرعاية الرعاية الاجتماعية القرى الاكثر احتياجا المؤسسات الطبية المشروعات الخيرية تقديم المساعدات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وزارة التضامن الاجتماعي

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