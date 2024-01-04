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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. حزب الله يستهدف 3 مواقع لـ الاحتلال الإسرائيلي على الحدود

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، استهداف 3 مواقع إسرائيلية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ضمن الهجمات التي يقوم بها الحزب منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال حزب الله، في بيان له عبر صفحته على “تليجرام”، إنه استهدف ‌‏‌‌‌‏نقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏‏

وأضاف حزب الله أنه تم استهداف تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة.‏

كما أشار حزب الله إلى أنه استهدف تجمعا آخر ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في المطلة بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق الهدف من الهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، مقتل 3 من عناصره بينهم القيادي حسين يزيك في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، إن مسئولاً محلياً في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة قتلوا في وقت متأخر من مساء أمس، الأربعاء، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.

ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان تقـ تل 4 أعضاء في حزب الله|فيديو

لبنان الحدود الإسرائيلية اللبنانية ‏‌‌‌‏نقطة ‏الجرداح موقع المنارة ‏المطلة الاحتلال الاسرائيلي

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