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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصره بينهم القيادي حسين يزيك في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان.

ومنذ قليل، قال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، إن مسؤولاً محلياً في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة قتلوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.

واغتالت إسرائيل الثلاثاء، في ضربة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، ولكنها لم تعلن مسؤوليتها رسميًا عن الضربة.

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وأثارت عملية الاغتيال التي أودت بحياة قياديين آخرين بحماس و4 من كوادرها، من اتساع النزاع في غزة، وزيادة التصعيد على جبهة لبنان في الحرب الدائرة منذ 89 يومًا في القطاع.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل لم تنبه الولايات المتحدة لشنها الهجوم، ولكنه قال إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بالهجوم، فيما كانت العملية جارية.

 

حزب الله لبنان جنوب لبنان إسرائيل صالح العاروري

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