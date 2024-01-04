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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

وصلة رقص لابنة عمرو دياب برفقة صديقاتها |شاهد

صدى البلد

شاركت جنا عمرو دياب مقطع فيديو عبر خاصية ستورى بحسابها على تطبيق إنستجرام.

وظهرت جنا وهى ترقص برفقة صديقاتها مرتدية تيشرت مكشوف البطن واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل.

وتصدر الهضبة عمرو دياب ، منصة أنغامى بأغنية “مكانك” ، حيث حققت 3 ونصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام قليلة.

أغنية مكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ،  توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء  م. شيري شكري وميكساچ  و ديچتال ماستر أمير محروس.

نشر الهضبة عمرو دياب مجموعة من الصور الجديدة من حفله أمس بدبى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والذي يعد ثانى حفلاته بعد طرح ألبومه الجديد “مكانك”.

احتفل الفنان عمرو دياب فى دبى بمناسبة طرح البومه الجديد "مكانك" وذلك برفقة عدد من الأصدقاء والمقربين.

وظهر عمرو دياب مع أبو هشيمة وورجل الأعمال ياسر عبد المقصود، ورجل الأعمال محمد زكي، وذلك في دبي.

تصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة .

عمرو دياب

كان الفنان عمرو دياب قد طرح على مدار اليوم ١٢ أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي :
بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي  توزيع احمد ابراهيم.
معرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي 
واخدين راحتهم كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم.

 

 

ابنة عمرو دياب الفنان عمرو دياب تامر حسين أمير محروس جنا عمرو دياب

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