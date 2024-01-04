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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

بعد أيام من فقدانه..
بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

في محمية أنامالاي للنمور في ولاية تاميل نادو بالهند، عثر مسؤولو الحديقة على فيل صغير تائهًا بعدما انفصل عن والدته وأشقاؤه ثم أعادوه إليهم.

وفي لحظة عاطفية للغاية، عندما رأت الفيلة الأم طفلها الصغير احتضنته بخرطومها بعدما تم لم شملهما عقب أيام من انفصال الصغير عن قطيعه.

نوم بأمان

أما عن الفيل الصغير الذي يتراوح عمره بين أربعة وخمسة أشهر فأكثر ما شعر به عند لقاء والدته هو الأمان حيث نام في أحضانها وهو يمسك بها بشدة، وفقًا لما ورد في صحيفة الديلي ميل البريطانية.

كان الفيل الصغير محظوظًا حيث تمكن الموظفون من تحديد مكان عائلته باستخدام طائرات بدون طيار، حيث ساروا مسافة 2.5 ميل.

وقام مسئولو الحديقة بغسل الفيل الصغير لإزالة أي عوالق به وإعادته إلى القطيع بعد ثلاثة أيام من الانفصال عن قطيعه.

محمية أنامالاي الهند فيل ولاية تاميل نادو الفيلة الأم

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