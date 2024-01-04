من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت الجديد؟

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح؟

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، ولد الشيخ محمد صباح السالم الصباح عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كليرمونت في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد.

وشغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985 ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.

وانتدب الشيخ محمد صباح السالم الصباح، إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988، وعين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، عُين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة في 14 يوليو 2003، كما عُين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية في 9 فبراير 2006.

وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.

وعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة في 12 يناير 2009، كما عُين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وعُين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011.