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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت

الشيخ محمد صباح السالم
الشيخ محمد صباح السالم الصباح

أعلنت وكالة الأنبا الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمر بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الكويتية بأن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قد  رفع إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، كتاب استقالة الحكومة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر السيف صباح، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وأدى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم عملا بالمادة (60) من الدستور، وتلا اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

واستنادا إلى المادة (60) من الدستور «يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة».

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