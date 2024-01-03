الكويت تستنكر تفجيرات كرمان بإيران

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها للهجومين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي شرق إيران وراح ضحيتهما العشرات من الأبرياء.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، عبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة الكويت لإيران ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 170 آخرين في انفجارين وقعا بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.