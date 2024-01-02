الكويت على موعد مع ظاهرتين فلكيتين غدا وبعد غد

قال مركز العجيري العلمي إن شهر يناير الجاري يشهد ظاهرتين فلكيتين، وفق ما ذكر موقع كويت نيوز.

وذكر العجيري، أن الأولى تزيين فيها زخات شهب الرباعيات سماء الكويت غدا الأربعاء ولمدة يومين والثانية الحضيض الشمسي بعد غد الخميس.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن شهب الرباعيات ستبلغ ذروة تساقطها في سماء الكويت غدا ليلا بعد ارتفاع نقطة إشعاعها بعد منتصف الليل وخلال الساعات قبل شروق شمس اليوم التالي 4 يناير الجاري.

وأوضح أن شهب الرباعيات تنتج حوالي 120 شهابا في الساعة ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة في الأماكن المكشوفة والمظلمة خلال ساعات الليل.